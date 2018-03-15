Польские яблоки и украинские огурцы уничтожены в Себежском районе

17:01, 15 марта 2018, ПАИ

Более 6 тонн польских свежих яблок и свыше 3 тонн украинских огурцов задержали должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в Себежском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, партия санкционной продукции задержана в рамках проведенных совместных с правоохранительными органами мероприятий по недопущению ввоза в Российскую Федерацию запрещенных товаров.

Отмечается, что яблоки и огурцы уничтожили механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, что данные мероприятия проводятся в целях реализации указов президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».