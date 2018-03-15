Цифровые пианино и фортепиано, 3 планшета и 22 радиосистемы изъяли псковские таможенники на границе с Эстонией

17:09, 15 марта 2018, ПАИ

На российско-эстонской границе в Шумилкино таможенники в ходе досмотра транспортных средств изъяли у граждан РФ незадекларированные товары.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, у первого гражданина таможенники изъяли 3 планшета марки «ASUS» и 22 радиосистемы с ручными микрофонами марки «AKG», у второго – цифровое пианино Roland FP-30, цифровое фортепиано Yamaha P-45B и подставку для цифрового фортепиано Roland KSC-70-BK.

Отмечается, что весь товар перемещался без следов эксплуатации и в фирменных коробках. Граждане РФ неоднократно перемещали на таможенную территорию Евразийского экономического союза аналогичный товар. Исходя из количественных и качественных характеристик товара, а также на основании письменного объяснения граждан, данный товар не может быть отнесен к товарам для личного пользования.

В отношении граждан РФ возбуждены дела об административных правонарушениях.

В пресс-службе отметили, что товарами для личного пользования физическими лицами являются товары в том случае, если они предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.