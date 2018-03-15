Александр Беглов поможет великолукскому реабилитационному центру приобрести необходимое оборудование

14:36, 15 марта 2018, ПАИ

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов пообещал помочь Великолукскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями приобрести необходимое оборудование на средства резервного фонда главы государства. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом полпред заявил сегодня, 15 марта, в ходе рабочего визита в Великие Луки.

Директор центра Маргарита Слотина рассказала Александру Белову, что с детьми, которых не берут в обычные детские сады, в учреждении работают педагоги, дефектологи, логопеды. «Все занятия направлены на то, чтобы ребята после центра могли сеть за парты в обычных школах», - добавила она.

В следующем году планируется расширение площадей центра, чтобы увеличить число детей, которые будут в нем заниматься.