Александр Беглов: На выборы обязательно нужно идти, это напрямую связано с безопасностью страны

14:49, 15 марта 2018, ПАИ

«На выборы обязательно нужно идти, так как это напрямую связано с безопасностью страны», - заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, отвечая на вопрос работницы ЗАО «ЗЭТО» во время своего визита в Великие Луки 15 марта о том, зачем идти голосовать.

«Если за лидера государства проголосует большая часть населения, то это будет означать кредит доверия со стороны народа, а значит с таким лидером и иностранным партнёрами придётся договариваться», - подчеркнул Александр Беглов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также отметил, что предвыборная президентская кампания длится три месяца. «В течение этого времени мы слушаем, делаем выводы, это время, когда всё становится на свои места», - заявил полпред.

Он также рассказал, что на одной из пресс-конференций у него спросили, за кого стоит голосовать.Тогда на помощь полпреду пришёл ветеран, который ответил: «За того, кому ты можешь доверить ядерный чемоданчик».