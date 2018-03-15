Елена Бибикова: Я живу в стране, и мне не все равно, кто у нас будет лидером

15:17, 15 марта 2018, ПАИ

«Я, мои дети, внуки живут в нашей в стране, и мне не все равно, кто у нас будет лидером», - заявила сенатор от Псковской области Елена Бибикова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Так она ответила на вопрос о том, как формулирует для себя мотив пойти на выборы президента РФ 18 марта.

«Мы живем здесь, мы должны пойти и проголосовать за того человека, которого мы считаем сильным, который, по нашему мнению, может страну удержать в нормальном состоянии», - добавила член Совета Федерации.

Она считает, что от руководителя любого уровня, – будь то директор школы, главврач, губернатор или президент, - очень многое зависит: «От человека, как от личности, очень многое зависит. И насколько он сильный, насколько он может принимать решения, отвечать за эти решения».

Также она заявила о том, что лидер нашей страны должен быть авторитетным на международной арене, так как Россия имеет большое значение для внешнего мира. «Когда страна сильная – она за себя может постоять, а это зависит от лидера», - уверена Елена Бибикова.

По её мнению, зависит от президента и внутренняя обстановка в России: «Сильный лидер – будет мир в стране».

Елена Бибикова сказала, что у её родных и близких не возникает вопроса, идти ли на выборы: «Мы все понимаем прекрасно, что голосовать нужно обязательно».

Она заметила, что бытует мнение: «А зачем идти? И так все понятно». Но, подчеркнула сенатор, на международной арене очень важный показатель - голосуют россияне или нет. Так, если на выборы придёт меньшинство избирателей, «внешний мир поднимает шум».

«Любой гражданин страны хочет, чтобы лидер был сильным, потому, что это гарантия развития страны», - заключила Елена Бибикова.