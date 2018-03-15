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Общество

Себежский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя за попытку провести иностранца через границу

За пособничество в покушении на незаконное пересечение государственной границы местному жителю Себежский районный суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, иностранцу же придется выплатить штраф в 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В июне прошлого года в деревню Грошево Себежского района прибыл гражданин одной из стран Юго-Восточной Азии с целью незаконного пересечения российско-латвийской границы в обход установленных пунктов пропуска. У иностранца закончился срок действия российской визы, несмотря на это он принял решение незаконно убыть в Польшу через территорию Латвии. Его сопровождал 26-летний пособник, являющийся гражданином России, однако в 500 метрах от границы их задержали пограничники.

Как отметили в пресс-службе, приговор суда вступил в законную силу.

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