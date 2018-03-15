ОЭЗ «Моглино», электротехнический кластер и Псковскую ГРЭС свяжут в рамках промышленной кооперации

15:25, 15 марта 2018, ПАИ

Особую экономическую зону «Моглино», электротехнический кластер Псковской области и Псковскую ГРЭС свяжут между собой в рамках системы промышленной кооперации. Об этом сегодня, 15 марта, в рамках пресс-подхода по итогам рабочего визита в Великие Луки полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Беглова рассказал врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона отметил, что согласно планам областных властей «все эти три зоны будут связаны и станут производить продукцию друг для друга».