Полпред президента в СЗФО пообещал содействие в получении дополнительных федеральных средств для Великих Лук

15:41, 15 марта 2018, ПАИ

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов пообещал помочь региональным властям в получении дополнительных средств на социальные объекты и инфраструктуру для Великих Лук. Об этом он заявил сегодня, 15 марта, в рамках пресс-подхода по итогам визита в Псковскую область, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Полпред сообщил, что совместно с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым подготовил план действий. В частности, запланировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину. «Программа свёрстана, через неделю начнём атаковать правительство», - сказал Александр Беглов. В общей сложности речь может идти о сумме порядка 3,5 млрд рублей.

Он заметил, что Великие Луки - это мотор промышленности региона. «Я порадовался за город , - сказал он. Есть, конечно, и проблемы, но есть и, что называется, у молодёжи «движуха». В частности, он отметил рост промышленного производства, средней заработной платы, которая в Великих Луках больше, чем в Пскове. Также в городе решен вопрос с местами в детсадах для детей от 3 лет.