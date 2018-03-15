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Нина Черемисина: Выборы президента РФ — важное событие для страны, для нашего будущего

Президентские выборы 18 марта - это главное событие страны и всем необходимо приходить на избирательные участки и обязательно голосовать. Об этом заявила заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер ХХII Олимпийских игр, член Общественной палаты Псковской области Нина Черемисина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Олимпийская чемпионка отметила, что сама несомненно пойдет на выборы 18 марта. «Я гражданка России — это мой долг. Я считаю, что все должны выразить свое мнение», - сказала она.

Кроме того, Нина Черемисина подчеркнула, что все те, кому небезразлична страна должны сделать свой выбор. «У меня такой уже солидный возраст, мне есть с чем сравнить, поэтому я лично знаю, за кого буду голосовать», - добавила олимпийская чемпионка.

«Выборы президента РФ - важное событие для России, для нашего будущего. Просто необходимо сделать выводы из прожитых лет и рассчитывать на лучшее», - резюмировала она.

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