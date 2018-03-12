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За кражу мопеда куньинский подросток предстанет перед судом

Следователи отделения полиции по Куньинскому району окончили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, который обвиняется в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России Псковской области. 

Установлено, что в середине августа 2017 года трое несовершеннолетних находились на каникулах у родственников в деревне Горки. В ночное время они гуляли по деревне, 17-летний подросток решил зайти в один из дворов и посмотреть, что там находится. В сарае он заметил мопед, который похитил. Выкатив транспортное средство на улицу, он отправился на нем кататься, а друзьям сказал, что мопед ему разрешили взять. Впоследствии он его перекрасил и продолжил пользоваться.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. В ходе следствия допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы, организована проверка показаний с обвиняемым, который на месте совершения преступления рассказал о содеянном.

Родители несовершеннолетнего возместили потерпевшему причиненный ущерб. Собранная доказательная база позволила после утверждения прокурором района обвинительного заключения направить данное уголовное дело для рассмотрения в суд.

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