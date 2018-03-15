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Александр Беглов: Нам нужны такие предприятия, как ЗЭТО, с таким оборудованием, с такими зарплатами

«Нам нужны такие предприятия как ЗЭТО, с таким оборудованием, с такими зарплатами», - заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов во время посещения предприятия 15 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Мунштуков провёл Александра Беглова и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по предприятию, в частности гостям продемонстрировали цех по производству трансформаторов для подстанций, показали  экземпляры продукции. По словам Дениса Мунштукова, всего завод производит более 400 наименований продукции, также он продемонстрировал установку для испытания производимого оборудования, отметив, что в России таких всего несколько.

Александр Беглов отметил, что видит много молодых лиц среди сотрудников предприятия. Руководитель завода сообщил, что средний возраст работников составляет 35 лет.

Полномочный представитель президента спросил у рабочих, довольны ли они условиями труда, имеются ли раздевалки, душевые, столовая. Ему ответили, что всё имеется и созданными условиями сотрудники довольны.

Один из рабочих отметил, что Россия выпускает лучшую технику, лучшее вооружение. «Мы слушали послание президента и гордились страной», - подчеркнул он и добавил, что ЗАО «ЗЭТО» тоже хотело бы участвовать в подобных программах, в чём попросил содействия у Александра Беглова. 

Полномочный представитель президента подчеркнул, что для этого у предприятия есть все возможности.

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