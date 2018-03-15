Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове

20:42, 15 марта 2018, ПАИ

Конкурс детских талантов и мастерства «Проба перышка», объявленный к Всероссийской неделе детской и юношеской книги Централизованной библиотечной системой Пскова, завершен.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, проявить свой талант и мастерство детям предлагалось в двух номинациях: «Литературная» - написать рассказ, используя героев книги Вероники Ткачевой «Перышко на счастье; «Иллюстрация» - нарисовать иллюстрацию к любому из рассказов из книги «Перышко на счастье», или сделать иллюстрацию к своему конкурсному рассказу.

Отмечается, что организаторами конкурса выступили библиотеки Пскова, Автономная некоммерческая организация реализации культурных проектов, содействия развитию детского творчества и поддержки талантливых детей «Ступени радости» (Москва) и писатель Вероника Ткачева (Москва).

В конкурсе приняли участие 136 детей в возрасте от 7 до 12 лет. В «Литературной» номинации на конкурс поступило 50 рассказов, сказок, стихотворений, в номинации «Иллюстрация» - более 100 рисунков. Некоторые участники представили по несколько рисунков и участвовали в сразу в обеих номинациях.

В номинации «Иллюстрация» победителями стали:

В возрастной группе 7-9 лет: 1 место - Мария Романова, 2 место - Алена Николаева, 3 место - Даниил Шапошников

В возрастной группе 10-12 лет победили: 1 место - Анастасия Галямина, 2 место - Дарья Мелешкина, 3 место - София Масальская

Видео с работами всех участников можно посмотреть здесь>>>

В номинации «Литературная» победителями стали: Безусловный лидер и обладатель Гран-при — Ксения Доморад

В возрастной группе 7-9 лет: 1 место - Мария Кособукина, 2 место - Юрий Николаев, 3 место - Владислав Буров.

Спецпризы получили: «Самый динамичный рассказ» - Иван Баженов, «Оригинальный подход» - Анна Владимирова, «Сказочный сюжет» - Александра Бондаренко, «За доброту и мудрость рассказа» - Марина Костюшко

В возрастной группе 10-12 лет: 1 место - София Янис, 2 место - Мария Иванова и Кира Иванова, 3 место - Наталья Крюкова и Анастасия Мохова.

Отметим, что 21 марта в 10:30 в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (улица Труда, 20) пройдет читательская конференция «Перышко на счастье». На ней будут подведены итоги конкурса и состоится награждение. Вручит награды победителям Вероника Ткачева - писатель, автор и руководитель музыкального детского благотворительного проекта «Острова детства» и «Книжное добро», президент некоммерческой организации «Ступени радости».

Кроме того, с 21 марта по 2 апреля в библиотеках города пройдут мероприятия Недели детской и юношеской книги: встречи с писателями, презентации книг, читательские конференции, краеведческие чтения, мастер-классы, выставки, виртуальные путешествия. Гостями детских праздников станут писатели: Вероника Ткачева (Москва), Олег Жданов (Москва), Тимур Максютов (Санкт-Петербург), Андрей Корольков (Москва).

С полной программой мероприятий Недели детской и юношеской книги можно ознакомиться на официальном сайте Централизованной библиотечной системы Пскова.