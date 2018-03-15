Почти 150 порносайтов заблокировал Роскомнадзор с начала года

17:50, 15 марта 2018, ПАИ

Роскомнадзор с начала 2018 года заблокировал около 150 сайтов с порнографическим контентом, еще более 1,5 тыс. в настоящий момент находятся в процессе блокировки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«С начала 2018 года операторы связи на основании решений судов ограничили доступ к 149 сайтам, на которых размещена информация порнографического характера. Всего в настоящий момент блокируется 1 тыс. 642 таких сайтов», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что за последние несколько дней Роскомнадзор заблокировал несколько десятков порносайтов, в том числе сервисы для трансляций контента эротического содержания. По данным СМИ, 13 марта надзорное ведомство заблокировало семь интернет-ресурсов, 12 марта - восемь сайтов.