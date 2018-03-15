Иван Цецерский поздравил митрополита Евсевия с 25-летием служения на Псковской земле

16:14, 15 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 15 марта, глава Пскова Иван Цецерский поздравил митрополита Псковского и Порховского Евсевия с 25-летием архипастырского служения на Псковской кафедре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский принял участие в божественной литургии, которая была отслужена в главном храме Спасо-Елеазаровского монастыря - Соборе Трёх Святителей. Литургию служил сам митрополит Евсевий в сослужении с архипастырями Русской православной церкви, а также многочисленным духовенством.

«Вы посвятили жизнь духовному наставлению людей, укреплению в их сердцах православной веры. Ваши проникновенные слова всегда наполнены глубоким смыслом. Они пробуждают в человеке милосердие, сострадание, стремление заботиться о ближнем и творить благие дела», - сказал в поздравительном слове глава Пскова.

Иван Цецерский поздравил правящего архиерея с юбилейными торжествами и поблагодарил митрополита Евсевия за заботу о Псковской земле. «Ваши добрые начинания заслужили глубокую благодарность и признание жителей нашего древнего города. Благодаря вашим молитвам и стараниям в нашем регионе было восстановлено и построено более 100 храмов и часовен, возрождена миссионерская и благотворительная деятельность», - сказал глава города.

Митрополиту Евсевию Иван Цецерский преподнес памятный подарок с пожеланиями доброй памяти о происходящем событии, здоровья и терпения на нелегком пути служения людям.

Отметим, митрополит Евсевий возглавляет Псковскую епархию с февраля 1993 года. За эти годы построено и восстановлено более 100 храмов и часовен. Возрождена монашеская жизнь в Святогорском, Мирожском, Снетогорском, Крыпецком, Никандровском, Елеазаровском, Творожковском, Введенском и Симанском Спасо-Казанском монастырях. Дальнейшее развитие получил Псково-Печерский монастырь.