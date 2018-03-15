Более 100 автобусов «Псковпассажиравтотранс» принимают участие в акции #ЕдуНаВыборы

16:38, 15 марта 2018, ПАИ

Более 100 автобусов ГППО «Псковпассажиравтотранс» принимают участие в акции #ЕдуНаВыборы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия. В ближайшее время количество автобусов с наклейками увеличится.

«Предприятие не может оставаться в стороне от важнейшего политического события страны. Мы призываем всех не оставаться на диванах в это воскресенье, а прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. В этот день решается судьба страны, нельзя оставаться равнодушным», – отметили в пресс-службе.

Напомним, конкурс Псковского агентства информации #ЕдуНаВыборы призван привлечь внимание к главному политическому событию весны 2018 года – выборам президента России, которые состоятся 18 марта. Подробности об акции можно узнать здесь>>