Стало известно, кому предлагают самую большую зарплату в марте в Псковской области

22:08, 15 марта 2018, ПАИ

В марте 2018 года самую большую заработную плату — от 86 000рублей - псковские работодатели готовы предложить начальнику отдела продаж. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе HeadHunter, средняя предлагаемая соискателям на hh.ru зарплата в феврале в регионе составила 32 тысячи рублей, в то время как ожидания соискателей оказались на 7 тысяч рублей ниже и составили 25 тысяч рублей.

Пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу проанализировала 1 тысячу 275 вакансий, созданных на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 по 28 февраля 2018 года, и подвела итоги месяца.

Отмечается, что число предложений о работе в разных профессиональных областях увеличилось на 84% по сравнению с февралем 2017 года. Больше всего новых вакансий за месяц появилось для специалистов из сфер безопасности, автомобильного бизнеса и рабочего персонала. Продолжает расти и соискательская активность: количество резюме в сравнении с прошлым годом приросло на 41%.

Кроме того, уровень конкуренции на рынке труда в Псковской области плавно снижается. В феврале показатель hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) составил 3,9 п., то есть на одну вакансию в среднем претендуют четыре соискателя, что говорит о сохраняющейся ситуации дефицита кадров в регионе. Особенно остро чувствуется нехватка специалистов в сферах консультирования, инсталляции и сервиса, банковских служащих и рабочего персонала.

Сложнее приходится соискателям из сфер «Государственная служба, НКО» (19,4 п.), «Высший менеджмент» (7,9 п.) и «Бухгалтерия управленческий учет и финансы предприятия» (7,7 п.), где уровень конкуренции выше оптимального показателя в 5-6 п. (5-6 кандидатов на вакансию).

В феврале псковские работодатели чаще искали специалистов в области продаж (31% от общего числа вакансий), представителей рабочего персонала (24%) и производственного сектора (14%). Востребованы также начинающие специалисты, студенты и работники банковской сферы - для них размещено 12% и 11% вакансий в этом месяце, соответственно.