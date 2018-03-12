51-летняя псковичка украла продукты из магазина на Рижском проспекте

16:33, 15 марта 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 51-летнюю жительницу Пскова, которая похитила из магазина продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.