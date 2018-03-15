Школу № 6 и межрайонную больницу посетил в Великих Луках полпред президента в СЗФО

16:34, 15 марта 2018, ПАИ

В рамках визита в Великие Луки 15 марта полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетили действующий корпус школы № 6 и Великолукскую межрайонную больницу.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, директор школы Наталья Любавина рассказала, что в мае действующий корпус учебного заведения, который уже морально устарел, планируется закрыть и законсервировать, а с сентября начнёт работу новый корпус, строительство которого сейчас ведётся. Всего в школе учатся 850 учеников, 400 – в действующем корпусе, остальные пока распределены по другим учебным заведениям города, в школу № 6 они вернутся после открытия нового здания.

Александр Беглов пообщался с учениками, зашёл в несколько учебных кабинетов. Он отметил, что действительно здание нужно приводить в порядок, но, обращаясь к школьникам, подчеркнул, что «хорошо учиться надо в любых условиях».

Также полпред президента зашёл в спортивный зал, где шли занятия. Здесь он пожелал детям хорошо учиться и быть креативными.

В Великолукской межрайонной больнице полномочный представитель президента ознакомился с работой сосудистого центра.