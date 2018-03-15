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Общество

Концерт, посвященный выборам президента России, пройдет в Псковской областной библиотеке

18 марта в 15:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2, актовый зал, 1 этаж) состоится концерт, посвященный выборам президента России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в программе примут участие Псковская региональная общественная организация «Псковские барды», псковское отделение Союза писателей России, псковское творческое объединение «Махаон».

Кроме того, прозвучат стихи и песни псковских авторов: Андрея Бениаминова, Виты Пшеничной, Александра Себежанина, Надежды Камянчук, Игоря Плохого, Андрея Васильева, Артура Гайдука, Татьяны Замураевой, Вадима Котова, Леонида Плохова, Дениса и Светланы Ковальчук, Владимира Зарубина, Сергея Ларионова, Ирина Камянчук.

Зрители услышат песни Юрия Визбора, Сергея Никитина, Александра Городницкого, Олега Митяева, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юлия Кима и других авторов.

Концерт продолжится до 17:30. Вход свободный.

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