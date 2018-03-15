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Общество

День оказания бесплатной юридической помощи по защите избирательных прав граждан пройдёт в Пскове 16 марта

16 марта Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России в рамках общероссийской акции проведёт  Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, он проводится с целью повышения грамотности населения в области избирательного права для качественной реализации своих избирательных прав.

Мероприятие пройдет в формате дня открытых дверей на базе общественной приемной псковского отделения Ассоциации юристов России (улица Ленина, 7).

Напомним, что в Псковской области также работает «горячая линия» связи с избирателями: 8-(900)-995-64-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, а в день голосования 18 марта звонки будут приниматься с 8:00 до 22:00.

Главной целью работы линии связи с избирателями является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов президента России, назначенных на 18 марта.

Организаторы отмечают, что «горячая линия» - это возможность для граждан участвовать в избирательном процессе, механизм, который зарекомендовал себя не только как форма общественного контроля за выборами, но как возможность диалога с гражданами. Кроме того, обобщение и анализ информации, поступившей из обращений на «горячую линию», является основой для разработки рекомендаций по совершенствованию законодательства и избирательной практики с учетом широкого спектра мнения граждан. Средства на организации «горячей линии» предоставлены в рамках реализации социального проекта «Ваш выбор -ваше будущее». При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

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