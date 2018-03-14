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Культура

Анастасия Фролова и Григорий Васильев представят Псков на региональном этапе международного конкурса юных чтецов

В Пскове в Доме детского творчества состоялся муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации. Победителями и призерами конкурса стали учащиеся девяти общеобразовательных учреждений города. На региональном этапе конкурса Псков будут представлять семиклассница средней школы № 2 Анастасия Фролова и ученик 10-го класса средней школы № 23 Григорий Васильев.

Конкурс проводится с целью повышения интереса к чтению и расширения читательского кругозора у детей и подростков, знакомства школьников с произведениями русской и зарубежной литературы XVIII-XX веков, которые не входят в школьную программу.

Итоги конкурса подводились по трем возрастным категориям: младшая группа (4-6 классы), средняя (7-8 классы) и старшая (9-11 классы). По мнению членов жюри из Управления образования администрации Пскова, участники продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, им удавалось проникнуть в образную систему и смысловую структуру текста, передать смысловое значение произведений.

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