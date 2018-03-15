По «горячим следам» задержали псковича, совершившего разбойное нападение на пенсионерку

17:05, 15 марта 2018, ПАИ

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову раскрыли разбойное нападение в отношении пенсионерки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове 13 марта вечером в квартиру дома по улице Советской к пожилой женщине зашел безработный и ранее судимый 50-летний знакомый ее дочери, который потребовал дать ему денег на выпивку, но пенсионерка отказалась.

И тогда «гость» с применением насилия опасного для жизни и здоровья вновь стал требовать у пенсионерки денег. В итоге он похитил у потерпевшей 15 тысяч рублей и смартфон, после чего скрылся. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову, подозреваемого задержали по «горячим следам».

В настоящее время следствие возбудило уголовное дело. Проводится расследование.