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Общество

По «горячим следам» задержали псковича, совершившего разбойное нападение на пенсионерку

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову раскрыли разбойное нападение в отношении пенсионерки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове 13 марта вечером в квартиру дома по улице Советской к пожилой женщине зашел безработный и ранее судимый 50-летний знакомый ее дочери, который потребовал дать ему денег на выпивку, но пенсионерка отказалась.

И тогда «гость» с применением насилия опасного для жизни и здоровья вновь стал требовать у пенсионерки денег. В итоге он похитил у потерпевшей 15 тысяч рублей и смартфон, после чего скрылся. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных  сотрудниками уголовного розыска  2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову, подозреваемого задержали по «горячим следам».

В настоящее время следствие возбудило уголовное дело. Проводится расследование.

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