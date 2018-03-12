Угонщики «Опеля» в Пскове устроили ДТП и врезались в дерево

17:18, 15 марта 2018, ПАИ

Сотрудники 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову по подозрению в угоне задержали двух молодых людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 12 марта в Пскове от дома по улице Правды был угнан автомобиль «Опель». Позднее иномарку с техническими повреждениями обнаружили на улице Льва Толстого. Полицейским удалось установить личности граждан, подозреваемых в угоне. Ими оказались 20-летний житель Псковского района и 21-летний житель города Острова, не работающие, ранее судимые.

По имеющимся данным, они шли по улице Правды и заметили «Опель». Машина была не закрыта, а в замке зажигания остался ключ. Позднее выяснилось, что автовладелец ненадолго зашел к себе домой. Приятели решили воспользоваться оставленной без присмотра автомашиной, чтобы уехать в Остров. Однако, во время движения угонщики не справились с управлением, «Опель» сначала столкнулся с другим автомобилем, а потом в районе перекрестка улиц Вокзальной и Льва Толстого врезался в дерево.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.