С дефицитом льготных медикаментов, тарифами на ЖКХ и уборкой снега пообещал разобраться депутат Андрей Корнев

17:36, 15 марта 2018, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев провёл приём граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, с просьбой о помощи в решении проблем к парламентарию обратилось семь человек.

Жительница Великих Лук Марина Ляшкевич пожаловалась парламентарию на отсутствие в льготной городской аптеке медицинского препарата «Инсулин НовоРапид». Как пояснила женщина, лекарство ей жизненно необходимо, но приобрести его за свой счёт нет возможности. Сразу же после разговора с посетительницей общественной приёмной Андрей Корнев попросил руководителя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игоря Потапова в срок до 16 марта разъяснить, с чем связан дефицит льготного лекарственного препарата и когда медикамент появится в аптеке. Вопрос обратившейся к нему великолучанки Андрей Корнев взял на контроль.

Ещё одна проблема, с которой жители города пришли на приём к депутату, касалась реализации мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей Псковской области» на 2008-2010 годы. «Срок действия данной программы истёк еще 31 декабря 2010 года, – пояснил Андрей Корнев. – Но до этого времени очень многие семьи-участники программы не смогли улучшить свои жилищные условия по причине отсутствия финансирования». Молодые семьи сначала были признаны участниками программы «Обеспечение жильём молодых семей Псковской области на 2011-2015 годы», потом – подпрограммы с одноимённым названием, а затем – ещё одной госпрограммы «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами на 2014-2020 годы».

«С одной стороны, хорошо, что людей не списали со счетов, но большая проблема состоит в том, что финансирование указанной программы идёт только за счёт средств областного бюджета, поэтому может растянуться ещё на годы, - отметил Андрей Корнев. - Сейчас, правда, вопрос о предоставлении социальных выплат указанным молодым семьям, находится на контроле в администрации Псковской области. Контролирую данный вопрос и я».

Также в ходе приёма граждан традиционно прозвучали жалобы на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, жительницу деревни Плаксино Великолукского района обеспокоил факт завышенной, по её мнению, суммы платежей за услуги по отоплению квартиры. Ещё один житель Великих Лук пожаловался депутату, что в его квитанциях на оплату за капитальный ремонт ежемесячно значится долг за предыдущий месяц, несмотря на то, что оплата им производится своевременно. Кроме того, граждане озвучили проблемы, связанные с очисткой дороги от снега и подтоплением квартиры на пятом этаже многоэтажки. Андрей Корнев пообещал, что разберётся в поставленных вопросах и даст гражданам подробный ответ.