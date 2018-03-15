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Общество

Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта

17 марта в 10:30 в спорткомплексе «Олимп» состоятся состязания среди учащихся первых классов «Веселая перемена».

Организаторами мероприятия выступили «Комсомольская правда – Псков», комитет по физической культуре и спорту администрации Пскова и управление образования администрации города.

Отмечается, что командам предстоит пройти на спортивной площадке пять испытаний: встречная эстафета, передвижение на одной ноге, бег со скакалкой, бег с гимнастическим обручем, эстафета с мячом.

Лидеры соревнований получат подарки и грамоты. А победители вернутся в родную школу с ценным для библиотеки призом. «Комсомольская правда — Псков» подарит школьной библиотеке книжную коллекцию.

Подробнее о состязаниях можно узнать здесь>>>

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