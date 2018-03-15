Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»

18:09, 15 марта 2018, ПАИ

Медиахолдинг Псковской области выпустил новый справочник «Паспорт туриста», который поможет путешественникам сориентироваться на новом месте.

Паспорт состоит из нескольких разделов, которые включают общую информацию о Псковской области, необходимые и полезные сведения о том, как добраться до места назначения, информацию о городском транспорте Пскова, историческую справку и событийный календарь.

К тому же, благодаря паспорту туристы смогут грамотно спланировать свой отдых, узнать, где отдохнуть, перекусить и развлечься.

В паспорте также содержится информация о псковской кухне, сведения о времени работы кафе, ресторанов и баров города и области, данные о наличии Wi-Fi и среднем чеке в заведении.

В справочнике путешественники смогут найти полезную информацию о местах для паломников, любителей отдыха и развлечений на природе.

«Паспорт туриста» будет представлен на туристских выставках в России и за рубежом в течение года. Кроме того, справочник можно будет бесплатно получить в Информационно-туристическом центре Пскова, в гостиницах и кафе.