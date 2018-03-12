Госграницу в Невельском районе незаконно пытался пересечь гражданин Грузии

18:03, 15 марта 2018, ПАИ

Уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы возбуждено в отношении задержанного 13 марта в Невельском районе гражданина Грузии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, гражданин Грузии пытался пересечь государственную границу без российской визы, но был задержан.

Отмечается, что дальнейшая судьба правонарушителя будет решаться в судебном порядке.