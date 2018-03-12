Положительные особенности тракторов Беларус

17:53, 15 марта 2018, ПАИ

В сегодняшние дни наличествуется разнообразная специализированная сельхозтехника в продаже в Москве. Однако наибольшей популярностью и огромным спросом пользуются трактора Беларус, выпускаемые Минским Тракторным Заводом. Надо сказать, что в прошлом данные спецмашины носили название Беларусь. Первые модификации обладали дизельным двигателем. С конца пятидесятых годов тягач был оснащен десятискоростной коробкой передач и в его конструкцию добавили раздельно-агрегатную навесную гидравлическую систему.

Минский Тракторный Завод активно занимается не только выпуском новых марок известного трактора Беларус, но также модернизирует свои старые версии. Трактора Беларусь на сегодняшний день представлены в широком разнообразии моделей. Так, среди наиболее распространенных и самых востребованных находятся такие модификации, как МТЗ-80 и МТЗ-82, представляющие собой минитрактора, которые широко используются в самых различных сферах применения.

Купить трактор МТЗ предпочитают не только крупномасштабные агропромышленные комплексы, но также небольшие фермерские хозяйства, жилищно-коммунальные службы, строительные компании, производственные организации и так далее. Прежде всего, такая широчайшая популярность названой спецтехники обусловлена огромным спектром преимуществ, характерных специализированным транспортным средствам белорусского производства. Важно сказать, что многочисленные международные сертификаты являются подтверждением полнейшего соответствия названых агрегатов стандартам Евросоюза. Трактор МТЗ занимает лидирующие позиции в рейтинге сельскохозяйственной техники, опережая многочисленные не только отечественные, но и зарубежные аналоги.

Преимущественные характеристики трактора Беларус

Среди отличительных особенностей представленной сельскохозяйственной техники выделяют высокий уровень производительности, многофункциональность, что обусловлено возможностью использовать различное дополнительное оборудование, надежность, экономичность, а также продолжительный эксплуатационный ресурс. Полноприводные спецмашины обладают дизельным движком и имеют надежную тормозную систему. Для того, чтобы осуществлять рабочий процесс, используя прицеп и навесное оснащение, предусмотрена отдельная пневмосистема тормозов, а также специальная светосигнальная аппаратура. Важно сказать, что агрегат обладает повышенной проходимостью, что обеспечивает мощная рама. Кроме этого, тягачи МТЗ имеют колесное шасси.

Таким образом, трактора Минского Тракторного Завода представляют собой проверенные временем, надежные спецмашины, отличающиеся практичностью и универсальностью.