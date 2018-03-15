0
23:19
Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
21:22
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
20:42
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
19:44
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
18:21
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
18:09
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
17:46
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
Еще новости
Общество

Сотрудников вневедомственной охраны набирает псковский отдел Росгвардии

Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию можно найти на сайте или узнать по телефону: (8112) 59-25-32

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
15 марта 2018
Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
15 марта 2018
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
15 марта 2018
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
15 марта 2018
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
15 марта 2018
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
15 марта 2018
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
15 марта 2018
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 марта 2018
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...