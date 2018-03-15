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Общество

Детские площадки отремонтируют в Новосокольниках после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку обеспечения безопасности детей при использовании детских площадок, в ходе которой в деятельности ООО «Управляющая компания «ЖЭУ Новосокольники» выявлены нарушения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, в ходе осмотра детских площадок по адресам улица Тихмянова, 25 и улица Первомайская, 20, установлено, что они не в полном объеме соответствуют требованиям безопасности: качели и скамейки покосились, на горках отсутствуют доски на полу и ограничители, покрытие не соответствует требованиям законодательства, облупилась краска на элементах площадки, - в связи с чем они нуждаются в ремонте.

Выявленное состояние детских площадок является угрозой для здоровья и жизни малышей. В этой связи прокурор предъявил иски к управляющей компании с требованием провести ремонт детских площадок.

8 февраля требования прокурора судом удовлетворены. ООО «Управляющая компания «ЖЭУ Новосокольники» обязана в срок до 1 июня обеспечить выполнение соответствующих работ.

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