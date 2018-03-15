Специальные заявления для голосования по месту нахождения в первые дни приема написали более тысячи жителей Псковской области

18:08, 15 марта 2018, ПАИ

Специальные заявления для голосования по месту нахождения в первые два дня приема, 13 и 14 марта, написали 1 тыс. 86 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что у тех, кто в день выборов в силу каких-либо обстоятельств не может проголосовать по месту регистрации, с 13 марта до 14:00 17 марта еще есть возможность написать специальное заявление для голосования по месту нахождения. Сделать это можно в участковой избирательной комиссии по месту своей прописки. Такое заявление позволит в день выборов проголосовать по месту фактического пребывания.

В специальном заявлении указываются паспортные данные, фамилия, имя отчество, адрес регистрации и адрес участка, где человек собирается голосовать. На заявление наклеивается специальная марка, которую частично погашают печатью участковой комиссии. Документ выдается гражданину на руки. С этим заявлением и паспортом гражданин в день голосования приходит на указанный участок. Документ передается членам комиссии, человека включают в список избирателей и выдают бюллетень.

Добавим, что 12 марта завершился прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента России через пункты приема заявлений и МФЦ. Новым порядком голосования воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. Эта цифра не включает тех, кто использовал для этого портал «Госуслуги».

Напомним, 18 марта 2018 года день выборов президента РФ. В Псковской области откроются 638 избирательных участков. Время голосования с 8:00 до 20:00.