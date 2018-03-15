За сбыт конопли жителю Новосокольнического района грозит до 15 лет тюрьмы

18:18, 15 марта 2018, ПАИ

Ранее судимому жителю Новосокольнического района грозит до 15 лет лишения свободы за ряд краж и незаконный сбыт конопли, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Следствие установило, что 34-летний житель в декабре 2017 года из личной корыстной заинтересованности на автодороге в одной из деревень Новосокольнического района продал физическому лицу за 1 тыс. рублей части наркотикосодержащего растения конопли массой более 50 граммов, что является значительным размером.

Уголовное дело прокуратура района направила для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд.