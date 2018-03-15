Противопожарный рейд прошел в псковской деревне Богданово

21:06, 15 марта 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактические мероприятия 15 марта в деревне Богданово Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного и электрооборудования, гражданам напомнили о своевременной очистке дымоходов от сажи, а также о правилах хранения газовых баллонов и эксплуатации газового оборудования. Кроме того, было проведено 15 инструктажей по мерам пожарной безопасности и распространено 20 листовок профилактического характера.

Помимо этого до населения доведена обстановка с пожарами на территории района, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населённых пунктов. Также жителям деревни разъяснили необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения и довели способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.