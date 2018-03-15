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Политика

Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина на дебатах

Кандидат в президенты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин набросился на доверенное лицо Павла Грудинина журналиста Максима Шевченко во время дебатов на канале «Россия 1», сообщает РИА Новости.

Конфликт начался с появления в студии Лидии Филькиной. Ее представили как доверенное лицо Максима Сурайкина и бывшую работницу Совхоза имени Ленина​. Она заявила, что кандидат от КПРФ Павел Грудинин «выселил ее из квартиры».

Максим Шевченко прервал ее выступления со словами: «Во что вы выборы превращаете?» «Как могут два человека выступать. Давайте еще толпу позовем доверенных лиц, давайте превратим выборы совсем в цирк», — возмутился он. С ним начал спорить Максим Сурайкин и ведущий дебатов Владимир Соловьев.

После словесной перепалки кандидат от «Коммунистов России» бросился к Максиму Шевченко со словами: «я тебе сейчас в морду дам», однако его успели вывести из студии.

Напомним, что это уже не первый конфликт на президентских дебатах. Так, 14 марта Владимир Жириновский довёл Ксению Собчак до слёз.

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