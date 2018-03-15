Доступ к экстремистской информации устранили в библиотеке великолукского техникума после вмешательства транспортной прокуратуры

20:18, 15 марта 2018, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура проверила исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в библиотеке Великолукского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, установлено, что на компьютере в библиотеке техникума имелся доступ к информации, отнесенной решениям судов к экстремистской направленности.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору филиала указанного образовательного учреждения. По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.