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Общество

Владимир Путин рассказал о формуле успеха России

«Из успехов каждого гражданина будет складываться успех нашей Родины», - заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — страна возможностей», сообщает РИА Новости.

«Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось — все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете. И, конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию всех ваших планов»,  - сказал Путин в своем выступлении на форуме.

Он выразил уверенность, что с помощью реализации планов молодых специалистов, всех жителей страны ждет успешное будущее.

Напомним, что на форуме собрались участники созданной по инициативе российского президента платформы «Россия — страна возможностей», целью которой является развитие системы социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и поддержки общественных инициатив.

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