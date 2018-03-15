Особенности выплаты зарплаты разъясняет трудовая инспекция псковичам

23:12, 15 марта 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области разъясняет: на основании статьи 129 ТК РФ заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственной инспекции труда в Псковской области, статьей 22 ТК РФ установлены обязанности работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные сроки. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается накануне. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем.

К числу удержаний, которые отражаются в расчетном листке, относятся алименты, суммы НДФЛ, а также иные суммы для погашения, если существует задолженность перед работодателем (статья 137 ТК РФ). Общий размер всех удержаний при выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами - 50 процентов заработной платы работника (статья 138 ТК РФ).

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у конкретного работодателя системами оплаты труда. Условия оплаты - размер тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты обязательно включаются в трудовой договор. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения (статья 140 ТК РФ)

«Если ваш работодатель задерживает заработную плату, выплачивает ее не в полном объеме, один раз в месяц, не выдает расчетные листки, вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой, которую можно подать лично, отправить письмом по почте или посредством электронных сервисов», - пояснили в региональной ГИТ.

В своем письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. Если работник согласился на «серую» заработную плату, то в случае спора вопрос о фактическом получении заработной платы в большем размере, чем предусмотрено трудовым договором, следует рассматривать в суде, так как для этого необходимы опрос свидетелей и оценка полученных доказательств, что не входит в компетенцию Государственной инспекции труда».