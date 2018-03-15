Увеличить в разы штрафы для авиадебоширов планируют в России

20:52, 15 марта 2018, ПАИ

Правительство РФ планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает «Известия».

«В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. В частности, за такого рода правонарушения предлагается штрафовать таких лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток, — сообщил председатель правительства.

Отмечается, что с инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту самолета выступило Министерство юстиции. Соответствующие поправки в КоАП уже одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности.