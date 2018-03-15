0
23:19
Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
21:22
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
20:42
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
19:44
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
18:21
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
18:09
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
17:46
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
Еще новости
Общество

Увеличить в разы штрафы для авиадебоширов планируют в России

Правительство РФ планирует ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает «Известия».

«В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится новая статья об ответственности за мелкое хулиганство на всех видах транспорта. В частности, за такого рода правонарушения предлагается штрафовать таких лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или подвергать их аресту на срок до 15 суток, — сообщил председатель правительства.

Отмечается, что с инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту самолета выступило Министерство юстиции. Соответствующие поправки в КоАП уже одобрены комиссией правительства по законопроектной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
15 марта 2018
Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
15 марта 2018
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
15 марта 2018
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
15 марта 2018
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
15 марта 2018
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
15 марта 2018
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
15 марта 2018
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 марта 2018
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...