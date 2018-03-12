Досрочно освобожденного великолучанина ищет полиция

21:37, 15 марта 2018, ПАИ

В Великих Луках полиция разыскивает 32-летнего Евгения Васильева, который в апреле прошлого года был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России Великих Лук по телефонам: 8(81153) 5-27-94 или 02.