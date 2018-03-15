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Общество

Общественники требуют перекрыть часть Кузнецкого моста в Пскове

«Убитые Дороги Пскова» обратились в ГИБДД с просьбой перекрыть неотремонтированную часть Кузнецкого моста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

«Кузнецкий мост – головная боль для псковских автомобилистов, которые едут со стороны улицы Индустриальной в центр. Ремонтировать мост начали в конце прошлого года, однако, подрядная организация успела заменить покрытие только на одной части моста, которая ведет на улицу Индустриальную. Оставшаяся часть моста продолжала разрушаться, и сейчас покрытие там находится в крайне неудовлетворительном состоянии, - заявляют в организации.

«Убитые Дороги» направили обращение в ГИБДД Пскова с просьбой перекрыть движение для транспорта на неотремонтированном участке Кузнецкого моста и временно организовать движение по отремонтированной части искусственного сооружения с установкой там необходимых дорожных знаков до тех пор, пока не будут закончены ремонтные работы на объекте.

«Если движение продолжится по неотремонтированному участку моста, пострадают его конструкции, а это означает, что нужно будет выделять более значительные средства на ремонт моста», - предупредили общественники.

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