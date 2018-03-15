Поддержать рейтинговое голосование за дизайн-проекты общественных территорий призвали председателей многоквартирных домов Пскова

21:55, 15 марта 2018, ПАИ

15 марта состоялось традиционное заседание клуба председателей многоквартирных домов (МКД) Пскова, которое организовано при поддержке депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева. Во встрече приняли участие заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в муниципалитете.

Вице-губернатор поздравил председателей МКД с предстоящим праздником работников коммунальной сферы и отметил, что старшие советов домов имеют ко Дню ЖКХ непосредственное отношение: «Вы стоите на передовой сферы жилищно-коммунального хозяйства, люди доверили вам непростую задачу - управление домами, свой комфорт».

К поздравлениям присоединились глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков. Руководитель муниципалитета подчеркнул важность общественной работы председателей МКД: «Без учета мнения населения в настоящее время власти не могут предпринимать какие-либо действия: если людей не устраивает качество ремонта, мы мотивируем подрядчиков переделать работу, спрашиваем у вас, что уместнее во дворах: спортивная или детская площадка. Мы вместе с вами учимся прислушиваться друг к другу, искать компромиссы, делать жизнь более комфортной».

Глава администрации города Александр Братчиков, который впервые присутствовал на заседании клуба, пообещал присутствовать на встречах регулярно по мере накопления актуальных вопросов. В преддверии праздника глава администрации пожелал председателям МКД терпения, мудрости и благополучия.

Руководители города вручили участникам клуба председателей многоквартирных домов Благодарственные письма Псковской городской Думы и администрации муниципалитета.

Председатели МКД задали руководителям области и города актуальные вопросы, на многие из которых сразу получили ответы.

Председатель общественного совета при Государственном комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов рассказал председателям МКД о предстоящем 21 марта голосовании за три общественные территории: сквер ветеранов, парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквер искусств на 4-х углах. На каждую территорию имеется по два дизайн-проект, выбрать нужно один проект для каждой территории.

Алексей Кириллов призвал председателей МКД поддержать открытый конкурс и отметил, что проголосовать можно с 11:00 до 20:00 на одной из трёх площадок: это библиотека на улице Конной, 6, центр «Подросток» (улица Звёздная, 12) и музыкальная школа №5 (улица Коммунальная, 48).