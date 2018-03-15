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Общество

Цикл лекториев по безопасности дорожного движения проходит в Псковской области

В преддверии весенних каникул в регионе проходят массовые лектории для родителей. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Их поведение на дороге во многом обусловлено особенностями восприятия дорожной обстановки. Как известно, юный пешеход может получить травмы в результате дорожно-транспортного происшествия по своей вине или по вине водителя. Таким образом, чтобы исключить и ту, и другую причину сотрудники Госавтоинспекции в преддверии весенних школьных каникул проводят с родителями цикл лекториев по безопасности дорожного движения.

В УМВД отметили, что важно ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Задача родителей – не только повторить правила дорожного движения, но и научить ребенка грамотно действовать в реальной дорожной обстановке: видеть предметы, закрывающие обзор проезжей части, оценивать дорожную ситуацию. 

«Родителям необходимо помнить, как важен их личный пример, ведь на дороге юный пешеход будет вести себя  именно так, как поступают взрослые!» - подчеркнули в ведомстве.

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