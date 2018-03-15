Владимир Путин рассказал о запуске российской экспедиции к Марсу

22:43, 15 марта 2018, ПАИ

Россия планирует исследовать Луну, а также запустить миссию на Марс. Об этом президент Владимир Путин рассказал во второй части фильма Андрея Кондрашова, который выложен в соцсетях, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал президент.

Он также сообщил, что новые исследования Луны будут отличаться от тех, которые вел Советский Союз. «Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», — пояснил глава государства.