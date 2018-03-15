Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта

23:19, 15 марта 2018, ПАИ

В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 16 марта, абонемент Центральной городской библиотеки Пскова (улица Конная, 6) приглашает читателей на необычную презентацию уникального исследования известного британского журналиста Дэвида Рэндалла, посвященного теме сна.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в книге «Наука сна. Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека», которая на днях поступила в фонды библиотеки, можно получить ответы на вопросы о том, что происходит с телом человека, когда он спит, и к каким последствиям может привести пренебрежение этой значимой потребностью организма.

В исследовании представлены факты, гипотезы и размышления, и открытое пространство для анализа. А также много любопытных наблюдений, рассказы о том, как спали в Средневековье, и чем люди обязаны Эдисону и многое другое.

Кроме того, в этот день псковичи смогут ознакомиться с произведениями Шекспира, Мердок, Гессе, Достоевского, Грановских, Личутина, Гойи, Дали. Все эти книги будут представлены на выставке «Баю-бай!» с 11:00 до 19:00.