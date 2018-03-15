0
23:19
Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
21:22
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
20:42
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
19:44
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
18:21
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
18:09
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
17:46
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
Еще новости
Общество

Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта

В преддверии Всемирного дня сна, который отмечается 16 марта, абонемент Центральной городской библиотеки Пскова (улица Конная, 6) приглашает читателей на необычную презентацию уникального исследования известного британского журналиста Дэвида Рэндалла, посвященного теме сна.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в книге «Наука сна. Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека», которая на днях поступила в фонды библиотеки, можно получить ответы на вопросы о том, что происходит с телом человека, когда он спит, и к каким последствиям может привести пренебрежение этой значимой потребностью организма.

В исследовании представлены факты, гипотезы и размышления, и открытое пространство для анализа. А также много любопытных наблюдений, рассказы о том, как спали в Средневековье, и чем люди обязаны Эдисону и многое другое.

Кроме того, в этот день псковичи смогут ознакомиться с произведениями Шекспира, Мердок, Гессе, Достоевского, Грановских, Личутина, Гойи, Дали. Все эти книги будут представлены на выставке «Баю-бай!» с 11:00 до 19:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
15 марта 2018
Узнать больше о сне смогут псковичи в городской библиотеке 16 марта
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
15 марта 2018
Инициативу об уменьшении размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей псковские депутаты обсудят с коллегами из парламентов Северо-Запада
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
15 марта 2018
Итоги конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» подведены в Пскове
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
15 марта 2018
Соревнования по подледному лову рыбы прошли среди сотрудников и ветеранов УИС Псковской области
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
15 марта 2018
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
15 марта 2018
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
15 марта 2018
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 марта 2018
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...