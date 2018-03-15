Сверх программы

23:50, 15 марта 2018, ПАИ

Полпред президента в СЗФО Александр Беглов вновь посетил Псковскую область. В начале февраля он побывал в Пскове, сегодня приехал в Великие Луки. Врио губернатора Михаил Ведерников постарался использовать событие максимально эффективно для региона. Похоже, областным властям удалось получить от этого визита больше, чем ожидалось. Подробности - в статье «Псковской правды».

Заявленной целью визита полпреда в Псковскую область стал мониторинг реализации «майских» указов президента, выполнения поручений и стратегических инициатив главы государства, направленных на повышение качества жизни населения.

Еще одной, не декларируемой целью приезда Александра Беглова стала проверка готовности региона к проведению президентских выборов 18 марта. Это нормальная практика: событие важное, а к вопросу легитимности предвыборной кампании в администрации президента относятся внимательно.

Программа приезда оказалась насыщенной: посещение завода электротехнического оборудования, расположения поисково-спасательного отряда УМЧС России по Псковской области, детского реабилитационного центра и традиционное совещание с руководством региона и территориальных органов власти. Уже вне программы оказались выезд к аварийному корпусу школы №6 и в Великолукскую межрайонную больницу. Факт сам по себе заслуживает внимания: заранее согласованная программа визита федеральных чиновников, как правило, может становится короче, а вот «прибавить в весе» - такое случается редко.

Отчеты

«Социально-экономическое положение остается стабильным, все социальные обязательства выполняются в полном объеме, - доложил на совещании под руководством Беглова глава региона Михаил Ведерников. - Меры поддержки получают 330 тыс жителей региона. В январе и феврале на эти цели направлено более 300 млн рублей. Начались выплаты пособий на первого ребенка, согласно поручению президента. По итогам первых двух месяцев 2018 года все показатели по повышению зарплат бюджетников оказались полностью выполнены - по всем двенадцати категориям. В течение этого года мы планируем не снижать достигнутых показателей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также сообщил, что средняя зарплата в области выросла на 5,6%. Кроме того, администрация области продолжает работу с Минфином России для привлечения дополнительной поддержки в 618,5 млн рублей. Еще 1,5 млрд рублей регион должен получить на развитие социальной инфраструктуры и по участию в федеральных демографических программах.

«Это позволит нам отремонтировать детские поликлиники и улучшить их материально-техническую базу, приобрести модульные конструкции для врачебных амбулаторий и ФАПов на общую сумму 53,7 млн рублей, обеспечить лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также продуктами лечебного питания детей-инвалидов - на 116,4 млн рублей. Благодаря этой помощи в Великих Луках будет отремонтирована детская поликлиника, Великолукская межрайонная больница пополнится медицинским комплексом», - детализировал Михаил Ведерников. Еще 244 млн рублей пойдут на создание дополнительные места в детсадах для детей в возрасте до трех лет, сообщил он.

«Мы рассчитываем, что все это, несомненно, улучшит качество и доступность медпомощи, даст возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее вернуться к работе, не теряя квалификацию», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона отдельно остановился на крупных инфраструктурных проектах — строительстве новой школы и путепровода в Великих Луках, которые также софинансируются из федерального бюджета.

И оценки

Все о чем, говорил Михаил Ведерников, и куда больше, Александру Беглову было уже известно. У полпреда всегда есть возможность сравнить сказанное главами регионов с тем масштабным сводом информации, который поступает о ситуации в субъектах в администрацию президента. То, насколько совпадет одно с другим, всегда влияет на оценку, даваемую полпредом, и дальнейшие взаимоотношения региональных властей и полпредства. А сценарии известны разные.

Для Михаила Ведерникова комментарий Александра Беглова означал еще и оценку почти полугодовой работы на посту главы региона.

Полпред отметил экономические успехи региона в развитии промышленности — в Великих Луках эти слова были особенно важны. Среди положительных итогов полпред также назвал снижение безработицы на 25%. Александр Беглов отметил полное исполнение поручения Владимира Путина по созданию для детей от трех до семи лет мест в детсадах, но напомнил, что президент поставил новую задачу: до 2020 года создать ясельные группы для детей до трех лет и полностью ликвидировать вторую смену в школах.

Полпред особо остановился еще на одной цели, обозначенной в послании главы государства: обеспечить рост реальных доходов граждан.

«Уровень бедности в стране должен снизиться за шесть лет в два раза. Успех этого дела зависит в том числе и от городских властей, от умения управлять и быть рачительными хозяевами», — подчеркнул Александр Беглов.

В целом, оценка работы региональных властей оказалась высокой:

«Мне есть, с чем сравнивать, я много где бываю, и меня радуют показатели социально-экономического развития Псковской области», - сказал полпред.

Отдельно Александр Беглов остановился на ситуации в самих Великих Луках. Городские власти сперва услышали приятное: полпред отметил рост промпроизводства предприятий города. А потом - немного побледнели. Полпред рассказал, что у памятника Александру Матросову встретил двух пожилых женщин, которые пожаловались на скользкие, непосыпанные дорожки, ведущие к мемориалу.»

«Пешеходные дорожки всё же нужно посыпать», - обратился он к представителям муниципалитета. Мягкие интонации полпреда иллюзий ни у кого не вызвали. Надо думать, что после его слов тротуары были посыпаны раньше, чем завершилось совещание.

Нужный завод

Завод электротехнического оборудования — гордость Великих Лук, и упускать возможность продемонстрировать его подпреду не стали.

Александру Беглову и Михаилу Ведерникову показали один из самых впечатляющих цехов ЗЭТО ‒ по производству элегазового оборудования, и отдельно остановились на разработках высоковольтных аппаратов для электростанций и подстанций.

На выборы надо ходить. Это связано с безопасностью нашей страны. Если за лидера государства проголосуют большинство населения, то это будет означать кредит доверия со стороны народа, а значит с таким лидером и иностранным партнерам придется договариваться. Безопасность страны зависит от каждого из нас.

Но не только уникальное оборудование привлекло внимание полпреда: он отметил на то, что в коллективе завода очень много молодых сотрудников. Директор ЗЭТО Денис Мунштуков подтвердил: средний возраст работников составляет 35 лет. Всего на предприятии работает 2000 человек.

«Как трудится?» —спросил заводчан Александр Беглов.

«Отлично. А можно попросить вас оказать поддержку, чтобы наши предприятия включили в федеральные программы развития промышленности?» - не растерялись сотрудники ЗЭТО. Рядом улыбались руководители завода: их этот вопрос интересовал, пожалуй, куда больше.

Александр Беглов поддержку обещал, напомнив, что она уже работает: предприятия промышленного электротехнического кластера региона реализуют два крупных проекта на 800 млн рублей.

Еще один вопрос заводчан касался 18 марта и, похоже, был навеян массированной федеральными и региональными кампаниями по призыву придти на выборы: «Почему важно придти каждому?»

«На выборы надо ходить, - подчеркнул Александр Беглов. - Это связано с безопасностью нашей страны. Если за лидера государства проголосуют большинство населения, то это будет означать кредит доверия со стороны народа, а значит с таким лидером и иностранным партнерам придется договариваться. Безопасность страны зависит от каждого из нас».

На ЗЭТО полпреду, кажется, понравилось всё: и производство, и работяги.

Весом в 3,5 млрд

Приезд полпреда принес Великим Лукам и всей области прикладные результаты.

В уникальном детском реабилитационном центре Александр Беглов заявил, что учреждению будут выделены средства из резервного фонда президента на закупку дополнительного оборудования.

У аварийного корпуса школы №6, поездка к которому состоялась уже вне программы и только благодаря настойчивости врио губернатора Михаила Ведерникова, полпред обещал помочь с капремонтом. Напомним, фактически завершенный новый корпус школы на 825 мест только отчасти закроет потребность Великих Лук в новых учебных места.

Выезд еще на один объект остался вообще за рамками освещения СМИ. О том, что Михаил Ведерников привез Александра Беглова в межрайонную больницу, написал общественно-политический Телеграм-канал «Воробей». Речь в учреждении шла о необходимости строительства современного терапевтического отделения — проект финансово весьма затратный. Факт поездки в медучреждение нам подтвердили в пресс-службе администрации области.

Михаил Ведерников явно был намерен добиться от приезда полпреда президента максимально возможного для Великих Лук и региона выхлопа. Похоже, он планировал показать Александру Беглову эти две проблемные точки во что бы то ни стало.

У него получилось.

Общий «вес» приезда Александра Беглова в Великие Луки можно найти в собственных словах полпреда. Он рассказал журналистам, что совместно с Михаилом Ведерниковым подготовил план действий. В частности, запланировано обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

«Программа свёрстана, через неделю начнём атаковать правительство. Знаю, что Михаил Юрьевич уже занимается этими вопросами. Мы тоже со своей стороны поможем», — сказал Александр Беглов. Речь, по его словам, может идти о сумме порядка 3,5 млрд рублей.

Эффект приезда полпреда в Великие Луки предстоит усиливать и развивать. Заявленная помощь сама собой в реальные средства не превратится. Для этого региональным властям предстоит сделать еще очень многое. Приезд и заявления Александра Беглова показали, что у Михаила Ведерникова в полпредстве есть значительная поддержка. А Михаил Ведерников, в свою очередь, продемонстрировал своим подчиненным, что готов работать сверх программы. А значит того же будет требовать и от своей команды.