Автоэкспедиция #ЧЕРИТУР: Путешествие № 2, на «Линию Сталина»

11:33, 30 марта 2018, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект #ЧЕРИТУР, посвященный интересным местам нашей области. В качестве конечной точки нового путешествия был избран мемориал «Линия Сталина». В отличие от Духовой Горы, куда экспедиция отправлялась в прошлый раз, мистикой там и не пахнет. Зато можно увидеть и узнать очень много такого, от чего разгорается патриотизм и чувство гордости за малую Родину. В путь мы вновь отправились на автомобиле марки Chery. На этот раз – на CHERY TIGGO 5. Так что фотограф и автоэксперт Александр СИДОРЕНКО и журналист Михаил СИНЁВ расскажут читателям ПАИ не только о новом путешествии, но и о новом автомобиле. Ну и конечно мы рекомендуем вам посмотреть видеорепортаж Дмитрия КОНОВАЛОВА.

:

АЛЕКСАНДР: С автомобилем CHERY TIGGO 5 я впервые столкнулся, когда ехал на такси. Сидя на пассажирском сиденье, я очень захотел опробовать этот среднеразмерный китайский паркетник в деле. Тем более, что «трёшка» произвела на меня вполне благоприятное впечатление.

По традиции, с утра я был уже в «ЧЕРИ ЦЕНТР Псков» (кстати, у него есть отличная группа в «ВКонтакте»). Намытая до блеска машина проходит технический осмотр перед поездкой. Опытные мастера, знакомые со всеми нюансами автомобилей Chery, имея под рукой необходимый инвентарь, быстро выносят вердикт - автомобиль исправен и готов к любым приключениям.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко















































Маршрут прокладываем при помощи обычного навигатора в смартфоне. «МегаФон» обеспечивает нам постоянный доступ в интернет, а значит актуальная дорожная обстановка нам гарантирована. Соединяем телефон и машину при помощи ClouDrive, и вот уже любимый навигатор у нас на дисплее аудиосистемы. Пора в путь!

Благодаря титаническим усилиям псковского УГХ, город отлично подходит для тест-драйва. Тут и ямы, и колдобины, и «гребенка» всех возможных форм и размеров. Где, как не на псковских улицах, испытать подвеску на энергоемкость, а салон - на количество «сверчков» и скрипов! Так вот, подвеска в тестируемом авто на удивление тихая и комфортная, хотя и упругая. Нигде не скрипит, не дребезжит. Салон вообще не подает никаких звуков: собрано добротно!



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко

























Но больше всего мне понравились руль и сиденья. «Баранка» поворачивается с заметным сопротивлением, свойственным скорее спортивному автомобилю. Сам руль толстый и приятный на ощупь. Красная нить в оплетке добавляет эстетики в восприятие автомобиля. Сиденья словно перекочевали из автомобиля GT. Мощная боковая поддержка приятно охватывает все тело и дарит ощущение уверенности и защищенности. Без ложной лести скажу, по ощущениям машина намного более спортивная, чем позиционируют ее создатели.

Чтобы уважаемый читатель не подумал, что я ему просто воду в уши лью, скажу, что идеальных автомобилей не бывает. CHERY TIGGO 5 последней генерации не исключение. Так, например, китайские инженеры решили, что красота важнее комфорта и встроили в порог автомобиля светящиеся полоски TIGGO, но при этом сэкономили на зеркалах и подсветке в их солнцезащитных козырьках. Как по мне, лучше бы светодиоды были там, где они нужны. Меня, как меломана, совершенно не устроило качество звучания аудиосистемы, хотя, справедливости ради, сейчас на звуке не экономят только в бизнес-классе. На одном «корейце» у меня звук был такой, будто играет маленькая колонка, накрытая цинковым ведром.

Что касается CHERY TIGGO 5, то в остальном придраться не к чему, всё очень достойно. Эргономика достойна самых лучших представителей этого класса.

МИХАИЛ: На въезде в Остров мы сделали остановку. По традиции замерили скорость мобильного интернета от «МегаФона»: почти 15 Мбит/с! Заодно уточнили дорогу к Военно-историческому музею Псковской области. Наши друзья из Информационного туристского центра Псковской области настоятельно рекомендовали заехать туда по пути на «Линию Сталина». В феврале 2018 года он вошел в тройку лучших музеев военной истории в России, заняв почётное второе место в конкурсе Российского военно-исторического общества.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко















































































Встретил нас сам директор музея - Петр Михайлович Гринчук. Он не только увлекательно рассказал об экспозиции, но и поделился настоящим эксклюзивом: «Сейчас восстанавливаем реактивную установку «Андрюша» БМ-31. Меньше чем через месяц она будет готова, и уедет на «Линию Сталина»!» Мы смогли своими глазами увидеть процесс реставрации боевой машины мастерами музея. А благодаря мобильному интернету от «МегаФона» узнали, что скорострельность и манёвренность тяжёлой реактивной артиллерии Советской Армии резко возросла, когда эту модификацию «Катюши» в 1944 году приняли на вооружение.

Также Петр Михайлович показал нам один из последних восстановленных экспонатов – «свеженький» английский пулемет «Максим-Виккерс» калибра 7,71 мм. Такие пулеметы англичане делали для стран Балтии. «Нашли на старой границе, на стыке с Латвией, в Красногородском районе», – рассказал нам директор музея. Хотя вообще-то почти все находки, представленные в экспозиции, были сделаны в Островском районе: на более дальние рейды его сотрудникам банально не хватает бензина...

Кстати, группа «Поиск», действующая при музее, за 28 лет своей деятельности подняла останки более 2,5 тысяч солдат. Из них 800 захоронили на «Линии Сталина». «Война не закончится, пока последний солдат не поднят», – напоминает директор музея.

Важно, что экспозиция музея – это не просто коллекция оружия армий разных стран, обмундирования и снаряжения. С каждым экспонатом здесь связана своя история: смешная, героическая, печальная. Петр Гринчук – непревзойденный рассказчик. Слушать его – одно удовольствие, и команда ПАИ не смогла себе в этом отказать. К примеру, директор музея поделился с нами историей дерзкого побега из расположенного под Островом концлагеря, произошедшего в августе 1943 года. Этот малоизвестный сюжет вполне мог бы лечь в основу исторического триллера!

По словам Петра Михайловича, главными действующими лицами истории стали летчик Лошак и водитель Денисюк, которые в числе других советских военнопленных обслуживали немецкий аэродром. «Они положили глаз на один самолет, – рассказал нам директор музея. – Лошаков где-то спёр немецкий комбинезон и в нём пошел к этому самолету. Следом на машине подъехал Денисюк. Часовой не обращал внимания: зазевался. Они в самолет залезли и улетели. Немцы сначала не обратили внимания, но потом началась паника: комендант аэродрома увидел, что угнали его самолет».

Петр Михайлович рассказал, что вдогонку за беглецами отправили истребители, но им удалось уйти. Зато при пересечении линии фронта самолет чуть не сбили сначала немцы, а потом – наши. Но – повезло, беглецы остались живы!

Другая история, которой поделился с нами директор музея, - о группе подростков-подпольщиков во главе с Клавой Назаровой, сформировавшейся сразу же после оккупации Острова. Мальчишки в группе практически все были допризывного возраста, а девчонки - немногим старше. «Воевала группа довольно грамотно, – отметил Петр Михайлович. – Оружие собирали, совершали диверсии, помогали разведгруппам в сборе данных, военнопленных спасали, даже воровали военнопленных из больнички».

Судьба у ребят оказалась трагическая: почти всех подпольщиков немцы повесили или расстреляли. Место их казни узнали только 1959 году по рассказам полицая. Клава Назарова посмертно получила звание Героя Советского Союза. Остальных ребят посмертно же наградили орденами и медалями. Награды юных подпольщиков долгие годы хранились в Островском музее, но в начале 2000-х годов их похитили преступники, чуть ли не среди бела дня напавшие на пожилых смотрительниц. Злоумышленников и награды полиция так до сих пор и не нашла.

Еще Петр Михайлович рассказал нам о подвиге 12-го и 14-го офицерских штрафбатов, бойцы которых в 1944 году прорывали немецкую оборону в этих местах. «Когда показывают в кино штрафников, - оборвыши с кривыми винтовками и двумя-тремя патронами, а сзади обязательно заградотряды с пулеметами, – это брехня. Наши штрафные подразделения вооружены были лучше, чем любая советская пехота стрелковой дивизии: автоматическое оружие, минометы, пушки противотанковые. Ведь им надо было прорывать оборону!», - объяснил нам Петр Гринчук. «Надо отдать должное тем мужикам, которые ценой своей жизни дали возможность вам приехать сюда, а мне рассказать вам об этом», – подчеркнул он.

В музее, экспозиция которого разместилась в нескольких зданиях, и помимо оружия включает в себя немало предметов быта конца XIX – начала XXI веков, можно было бы провести много часов, но нам пора было собираться в дорогу. Выпив с Петром Михайловичем по кружке крепкого черного чая, мы отправились на «Линию Сталина», по пути рассуждая, что этот музей должен посетить каждый пскович, начиная со школьников. Ведь это отличный способ воспитать в них патриотизм и чувство гордости за отцов и дедов. Так что автоэкспедиция #ЧЕРИТУР и Информационный туристский центр Псковской области рекомендуют вам не объезжать это место стороной!

АЛЕКСАНДР: Движение по трассе дает возможность оценить динамические характеристики машины во всех возможных диапазонах движения. Учитывая то, что нас в машине было четверо, динамика ощущается немного иначе, зато можно почувствовать тяговые возможности двухлитрового мотора.

Итак, под капотом у нас четырехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 2 литра, выдающий 136 «лошадок» на 5700 оборотах в минуту и тягу в 180 Нм на 4500 оборотах в минуту. На колеса мощность и момент передает вариатор с имитацией 7-ступенчатой коробки и понижающего ряда: совсем неплохое подспорье на бездорожье при моноприводе. Для человека, который умеет считывать технические характеристики, сразу понятно, что моторчик любит обороты, так как пика своих возможностей достигает на «верхах».

Вариаторная АКПП проявила себя совершенно с неожиданной стороны. Эта современная коробка, в отличие от мотора, не любит высоких оборотов. Она лучше и увереннее разгоняет автомобиль, когда на газ нажимаешь спокойно, но уверенно. Если утопить «тапку в пол», то машина ревёт как носорог, но при этом совершенно не едет. Происходит какой-то разрыв привычного шаблона.

А вот с чем у вариатора нет проблем, так это с плавностью. Бьюсь об заклад, что никто не заметит, как машина переходит с передачи на передачу ни ухом, ни, простите, задом. В комплекте с достойной шумоизоляцией (а это сейчас большая редкость даже для европейских машин) передвижение становится очень размеренным и комфортабельным. И это вовсе не недостаток, а именно особенность работы, которая словно разделяет владельцев CHERY TIGGO 5 на две противоположные категории: «гонщиков» и «овощей». Вывод простой: хотите гонять - берите простую, механическую коробку.

И вот тут пришло время снова поговорить о подвеске. Уж не знаю, сами ли китайцы ее разрабатывали и настраивали, но точно могу сказать - TIGGO 5 на дороге стоит как влитой. Километры поглощает тихо, упруго, уверенно. Неровности и огрехи дорожного полотна проглатываются настолько хорошо, что я невольно стал сравнивать машину с некоторыми представителями бизнесс-класса, на которых мне довелось ездить. Тут больше и добавить нечего - всё супер!

МИХАИЛ: Мемориальный комплекс «Линия Сталина» расположен у деревни Холматка, в тридцати километрах от Острова. Интернет подсказал нам, что вообще-то «Линия Сталина» - фрагмент системы узловых оборонительных сооружений, состоявшей из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря и насчитывавшей 4 тысячи долговременных огневых точек (ДОТов), общей протяженностью 1200 километров. На территории Псковской области находятся 3 укрепрайона: Псковский, Островский и Себежский. 4 июля 1941 года артдивизион, пулеметная и учебная роты Островского укрепрайона оказали упорное сопротивление фашистам. 15 часов подряд они сдерживали атаки 6-й танковой дивизии. А в июле 1944 года здесь велись бои за освобождение Псковщины.

Выходить из теплого уютного салона CHERY TIGGO 5 на пронизывающий и совсем не весенний ветер было не очень-то приятно. Но уж больно интересное место! Тем более, что экскурсию для нас вновь провел сам Петр Гринчук.

«Строительство укреплений «Линии Сталина» велось с конца 1938 года и по 1940-й год, но так и не завершилось, – рассказал он. – Но первые бои на территории Псковской области все равно были здесь».



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко

















































































Начиная с 2009 года, когда «Линию Сталина» сделали филиалом островского музея, здесь частично отреставрировали три трехэтажных ДОТа, воссоздали окопы и ходы сообщения, а также противопехотные и противотанковые заграждения. Музей начал развиваться за счет международных и российских грантов, а также бюджета области: построили ангар, в котором разместили экспозицию, административное здание и хозяйственные постройки. Территория мемориального комплекса сегодня занимает площадь в 97 гектар.

Первым делом Петр Михайлович провел нас в ангар, в котором выставлено большое количество ретротехники, включая богатейшую коллекцию старинных мотоциклов, мопедов и велосипедов. Кстати, некоторые модели даже «на ходу» и принимают участие в военно-исторических реконструкциях: грузовик ЗИС-5, вездеход ГАЗ-67Б и два колясочных мотоцикла.

В ангаре также установлено так называемое «Дерево Войны», состоящее из деталей винтовок и снарядов. Выглядит впечатляюще и даже устрашающе. «На раскопках попадаются такие образцы, которые для экспозиции не годятся, но стыдно сдавать в металлолом, – пояснил директор музея. – Это железо воевало. А «дерево» будет разрастаться».

«У нас есть большие планы, – рассказал Петр Михайлович. – Мы хотим в еще один проект попасть и построить второй ангар, в который вывезем технику. А в этом ангаре вдоль стен установим огромные картины, посвященные военной истории. Уже готовы эскизы, по которым их будут рисовать».

В долговременной огневой точке (ДОТ), являющейся важной частью мемориала, точно можно прочувствовать дух войны. Мощные бетонные стены толщиной до двух метров, казалось бы, служащие гарантией безопасности, давят на тебя и создают напряженную атмосферу. Как рассказал Петр Михайлович, ДОТы были рассчитаны на попадание в одну и ту же точку двух 150-миллиметровых снарядов или двух авиабомб.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко

































«Эти ДОТы называются «Блокгаузы» и подразумевают возможность круговой обороны, – пояснил директор музея. – Как правило, в них стояли станковые пулемёты «Максим». Гарнизон ДОТа такого типа насчитывал 18-20 человек. Освещение шло от дизельного генератора и керосиновых ламп. Нижний этаж жилой, там же туалет. Эти ДОТы поклеваны, они воевали».

Резюмируя, могу сказать: здесь определенно стоит побывать! Благо, есть повод: 15 июля на «Линии Сталина» состоится одноименный военно-исторический фестиваль, включающий масштабную реконструкцию.

...Перед отъездом мы обратили внимание на выставленный неподалеку самолет-штурмовик СУ-25 «Грач». Петр Михайлович рассказал, что несколько вылетов на нем совершил Герой России Тимур Апакидзе. Решив посетить мемориал Апакидзе под Островом, мы легко проложили путь к нему, воспользовавшись мобильным интернетом от «МегаФона». Благо, на «Линии Сталина» уровень сигнала вполне приличный: 3,7 Мбит/с!



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко











Хмурым мартовским днём стройные, устремленные в небо березы на мемориале Тимура Апакидзе выглядят особенно торжественно. Тем более, что как раз когда мы приехали, над мемориалом летала военная авиация. Под высоким крестом, которым обозначено место гибели летчика, установлена гранитная табличка с датой и точным временем трагедии: 17 июля 2001 года, 11 часов 46 минут.

В ходе показательных выступлений на празднике в честь 85-летия военно-морской авиации Тимур Апакидзе выполнил все фигуры высшего пилотажа на истребителе СУ-33 и заходил на посадку, но буквально в нескольких километрах от взлётно-посадочной полосы самолёт начал вести себя неустойчиво. Отказавшись катапультироваться, пилот решил сохранить самолет, что и привело к трагедии.

Члены автоэкспедиции #ЧЕРИТУР почтили память Героя России и вспомнили обстоятельства гибели легендарного пилота: скорости мобильного интернета от «МегаФона» хватило на то, чтобы почитать о событиях 17-летней давности и даже открыть на YouTube фильм «Тимур. История последнего полета».

АЛЕКСАНДР: Подводя итоги поездки, хочется сказать, что CHERY TIGGO 5 - очень достойный автомобиль. «Породистое», не побоюсь этого слова, поведение подвески меня просто покорило!

Удобные кресла со спортивным уклоном и толстый упругий руль настраивали на динамическую езду, но вариаторная версия больше подходила для размеренного и спокойного движения. А потому, привык я к машине не сразу.

Зато потом я просто наслаждался комфортом и тишиной. И единственным существенным недостатком, который я обнаружил, стало отсутствие интервального режима заднего дворника. К сожалению, он либо постоянно машет и мельтешит в зеркале заднего вида, либо приходится ездить с грязным задним стеклом, что очень неудобно. Хотя, если взглянуть на цену, становится понятно, что эти деньги можно простить практически всё!