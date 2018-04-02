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Общество

Пасхальные гуляния пройдут в Пскове 8 апреля

8 апреля с 12:00 до 17:00 в Пскове на улице Ленина напротив драмтеатра состоятся Пасхальные гуляния. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В программе – пасхальные угощения, катание яиц, конкурсы, народные забавы, лучный тир, ремесленные ряды, мастер-классы.

Организаторы – «Потешкинъ двор» и «Всё своё» при поддержке Комитета потребительского рынка и услуг администрации Пскова, Управления образования.

Информационный партнер – Псковское агентство информации.

Справки по телефону: 89062203246.

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