Мобильный интернет-трафик в Псковской области продолжает расти, а самая «трафиковая» базовая станция – на улице Некрасова

09:01, 29 марта 2018, ПАИ

Компания Tele2 подвела итоги развития мобильного интернета в Псковской области. За 2017 год интернет-трафик в сетях 3G и 4G Tele2 удвоился, и он продолжает расти. В первом квартале текущего года показатель уже увеличился в 1,3 раза. Также стабильно растет доля интернет-трафика, проходящего в сетях LTE. Компания запустила в регионе 4G в августе 2017 года, при этом сегодня уже более 35% данных проходит через сети четвертого поколения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, самой «трафиковой» стала базовая станция с поддержкой 4G на улице Некрасова. В зону ее охвата попадают администрация города, областной театр драмы, центральный универмаг, а также такие рекреационные зоны, как Летний сад и Детский парк.

Активно пользуются скоростным мобильным интернетом жители спальных районов города. Так, второе месте по объему 4G-трафика заняла базовая станция на улице Труда. Она обслуживает жилые кварталы, три средних учебных заведения и крупный торговый центр «Рубин». На третьем и четвертом местах оказались базовые станции на улице Генерала Маргелова и в районе деревни Черёха в пригороде Пскова. Самые востребованные базовые станции 4G в Псковской области расположились в Великих Луках, Порхове и Острове.

4G-интернет Tele2 доступен в Пскове, Великих Луках, Острове, Опочке и в большинстве районов области. Сеть LTE работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных.