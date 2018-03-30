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Общество

Военные юристы России отмечают сегодня профессиональный праздник

29 марта отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России, сообщает сalend.ru.

Праздник установлен Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

Военно-юридическая школа была образована в России в первой четверти XVIII века, как логическое продолжение формирования регулярной армии и флота, учреждением военной юстиции и военно-юридических специальностей. Тогда возникла практическая потребность в военных специалистах таких узких специальностей как аудиторы, войсковые фискалы и прокуроры. Необходимо было не только знать общее законодательство, но и правильно толковать и применять специальные уставы, регламенты, артикулы.

Учредителем школы «для образования военных законоведов» считается император-реформатор Петр I. В 1719 году по его особому Указу было повелено взять в Военную коллегию для изучения аудиторских дел «из шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать человек добрых и молодых, грамоте и писать умеющих». Впоследствии, по распоряжению Петра I, несколько шляхтерских детей были отправлены за границу для обучения юридическим наукам.

Сегодня военные юристы занимаются вопросами правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооружённых сил России — это вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции. Также они осуществляют контроль реализации и соблюдения всех нормативных правовых актов в рамках ВС. К компетентности военных юристов относится и защита прав военнослужащих, определённых соответствующими документами.

Для военных юристов установлены воинские звания с приставкой «юстиции». Высшим из них для военнослужащих, имеющих военно-учетную специальность юридического профиля, является звание генерал-полковника юстиции.

Традиционно в свой профессиональный праздник все специалисты юридической службы ВС РФ получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившиеся - государственные награды, воинские звания, памятные подарки и благодарности.

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