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Общество

Прокуратура требует оплатить сверхурочную работу 70 сотрудникам порховской больницы

Прокуратура принимает меры по восстановлению трудовых прав работников ГБУЗ «Порховская межрайонная больница». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что более 70-ти работников не получили компенсацию за работу в сверхурочное время по окончанию 2017 года.

В прокуратуре отметили, что сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главного врача ГБУЗ «Порховская межрайонная больница» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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